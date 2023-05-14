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Зеленский ответил, достаточно ли Украине оружия для контрнаступления: несколько визитов и все

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Владимир Зеленский ответил на вопрос, достаточно ли Украине полученного оружия, чтобы начать контрнаступление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу государства во время пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем.

"Еще несколько визитов и все", - ответил коротко Владимир Зеленский на вопрос, достаточно ли уже Украина получила оружие для начала наступления.

При этом президент Украины поблагодарил канцлера Германии за военную помощь. Он отметил, что страны продолжат сотрудничать по этому вопросу.

"Германия сегодня находится на втором месте (в поставках оружия, - ред.). Я скажу откровенно, мы будем делать все, чтобы вывести Германию на первое место помощи", - отметил он.

Напомним, сегодня президент Украины Владимир Зеленский находится с первым с начала полномасштабной войной официальным визитом в Германии. Все детали поездки - читайте в материале РБК-Украина.

Как сообщалось, Германия объявила о крупнейшем пакете военной помощи Украине на сумму 2,7 млрд евро.

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