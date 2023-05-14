Зеленский ответил, достаточно ли Украине оружия для контрнаступления: несколько визитов и все

"Еще несколько визитов и все", - ответил коротко Владимир Зеленский на вопрос, достаточно ли уже Украина получила оружие для начала наступления.

При этом президент Украины поблагодарил канцлера Германии за военную помощь. Он отметил, что страны продолжат сотрудничать по этому вопросу.

"Германия сегодня находится на втором месте (в поставках оружия, - ред.). Я скажу откровенно, мы будем делать все, чтобы вывести Германию на первое место помощи", - отметил он.

Напомним, сегодня президент Украины Владимир Зеленский находится с первым с начала полномасштабной войной официальным визитом в Германии. Все детали поездки - читайте в материале РБК-Украина.

Как сообщалось, Германия объявила о крупнейшем пакете военной помощи Украине на сумму 2,7 млрд евро.

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