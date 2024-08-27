ua en ru
Вт, 27 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Как долго в Украине будут действовать жесткие графики отключений света: прогноз эксперта

Украина, Вторник 27 августа 2024 16:50
UA EN RU
Как долго в Украине будут действовать жесткие графики отключений света: прогноз эксперта Фото: в Украине отключают свет после российского обстрела (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский, Данила Крамаренко
Эксперт: Владимир Омельченко

В Украине жесткие ограничения электроснабжения могут продлиться до выходных. После этого ожидается улучшение ситуации со светом.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко.

В Киеве и Днепропетровской области сегодня в рамках графиков отключают по три и четыре очереди. Фактически это означает, что без электроснабжения одновременно 50-70% жителей. Похожая ситуация наблюдается в Черниговской, Николаевской, Черкасской и других областях, где за сутки света может не быть около 12-15 часов.

Как отметил Омельченко, точно сказать, как будут отключать свет завтра, пока невозможно. Все зависит от серьезности повреждений энергообъектов в результате обстрелов и от скорости восстановительных работ.

"Не исключено, что и завтра в Киеве и больших городах можно ждать жестких отключений. Скорее всего, они будут оставаться до выходных. Думаю, на выходных снизится продолжительность отключений. И уже со следующей недели, то есть с начала сентября, сократятся ощутимо по сравнению с тем, что было вчера и сегодня", - добавил эксперт.

Он уточнил, что согласно наиболее вероятному сценарию, в первую неделю сентября энергосистема заметно стабилизируется. Это возможно в случае, если не будет повторных атак.

Что предшествовало

Напомним, российские оккупанты вчера и сегодня атаковали Украину при помощи дронов и ракет.

В частности, вчера был самый массированный удар за 2,5 года. Оккупанты задействовали 127 ракет и 109 ударных дронов.

Украинским защитникам удалось сбить 102 ракеты и 99 беспилотников. В результате атак были повреждены энергетические объекты, из-за чего большое количество украинцев осталось без света.

Более детально о том, как атака повлияла на отключения света, - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Ракетный удар Отключение света График отключения света
NEWS
Предельный потолок - до 140 ракет. Эксперт объяснил тактику двойного удара РФ и назвал риски
Предельный потолок - до 140 ракет. Эксперт объяснил тактику двойного удара РФ и назвал риски
DAILY
Будет ли власть в Украине блокировать Telegram и что может изменить арест Дурова
Милан Лелич, Ростислав Шаправский Будет ли власть в Украине блокировать Telegram и что может изменить арест Дурова