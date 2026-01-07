RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Венесуэла Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Зеленский отказался говорить о возможной новой должности для Дмитрия Кулебы

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Украины Владимир Зеленский не стал отвечать на вопрос о возможной новой должности для бывшего министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского во время общения с журналистами.

Зеленского спросили о его недавней встрече с Дмитрием Кулебой, и рассматривает ли президент для него новую роль или должность в государственных институтах.

"Не скажу", - ответил глава государства.

 

Встреча Зеленского с Кулебой

Напомним, 5 января президент Украины Владимир Зеленский встретился с бывшим министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Они обсудили ситуацию вокруг Украины - как политическую, так и информационную.

По информации источника РБК-Украина, Зеленский ищет новые форматы работы Службы внешней разведки. В связи с этим он провел встречу с Кулебой.

По словам источника, Зеленский также давно задумывался над тем, чтобы найти новую системную позицию для Кулебы. Но, как подчеркнул собеседник, многое зависит от амбиций и желаний самого экс-министра.

Речь идет либо о специальном формате работы, в качестве советника или представителя президента, формального или неформального. Или же о том, чтобы Кулеба возглавил ту или иную институцию.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийДмитрий Кулеба