Зеленский отверг возможность уменьшения армии даже после приглашения в НАТО

Украина не согласится на уменьшение численности своих вооруженных сил. Даже если получит приглашение в НАТО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского на встрече с журналистами в Брюсселе.
Зеленский, обсуждая возможные мирные гарантии безопасности в рамках мирных переговоров, заявил, что лучшей гарантией для Украины было бы вступление в НАТО. Поэтому Украина продолжает работать для получения приглашения.
Глава государства добавил, что рассматривает все возможные типы гарантий, в частности санкционные и финансовые.
"Но всего этого недостаточно, чтобы говорить, что Путин не придет снова", - подчеркнул Зеленский.
По словам президента, именно по этой причине Украина не согласится на уменьшение численности армии, даже на пути к членству в НАТО.
"Лучше всего - это сильная армия, большая армия. Самая большая в Европе армия. Ограничить силу нашей армии у нас просто нет права, в любом случае, даже на пути к НАТО. Пока мы не в НАТО, мы рискуем", - заявил Зеленский.
Напомним, ранее СМИ опубликовали соглашение, которое Россия предлагала Украине в начале вторжения. Российский диктатор Владимир Путин выдвигал одним из требований сокращение украинской армии до 50 тысяч человек. Это также включало уменьшение арсенала вооружения.
Москва требовала от Украины не производить, не покупать и не размещать на своей территории ракетные вооружения с дальностью свыше 250 км.
Некоторые СМИ предполагают, что Россия на возможных мирных переговорах попытается снова давить для сокращения украинской армии.
Впрочем, как и раньше, президент Владимир Зеленский отмечает, что для возвращения Украины за стол переговоров нужно укрепить позицию. По его мнению, усилить позицию Украины можно приглашением на вступление в НАТО. Это является одним из пунктов плана победы, который представили партнерам.
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