Зеленский отверг "гарантии безопасности" от РФ: будут те страны, которым доверяет Украина

Как известно, сейчас Украина, США и европейские партнеры разрабатывают гарантии безопасности, которые станут предохранителем, если РФ снова задумается нападать на Украину. В то же время из Москвы звучали заявления, что РФ тоже должна быть гарантом.

В связи с этим у Зеленского спросили, какими должны быть гарантии безопасности, какими должны быть гарантии от России. Однако президент отметил, что наша страна уже имела опыт с "Будапештским меморандумом", когда РФ тоже была гарантом, однако нарушила свои обещания и начала войну.

"Поэтому мы не говорим о гарантиях безопасности от Российской Федерации. Мы говорим о гарантиях безопасности, которые будут нас защищать от Российской Федерации, от ее агрессии или повторения полномасштабных агрессивных шагов в будущем", - заявил Зеленский.

Президент отметил, что гарантами должен стать круг тех стран, которым доверяет народ Украины. Именно те страны, которые с самого начала полномасштабной войны нам помогают.

"Например, страны, которые накладывали санкции за агрессию. Страны которые давали оружие. Страны которые обеспечивали гуманитарной поддержкой. Страны которые усиливали нас в моменты блэкатов энергетически. Страны которые помогают вернуть нам детей, людей из плена. То есть много вещей. И безусловно номер один - страны, которые способны защитить Украину", - говорит глава государства.

Зеленский подчеркнул, что должна быть защита в небе, на море, и на земле. В то же время президент отметил, что часть гарантий безопасности должна на себя взять сильная украинская армия.

"Рано об этом говорить (размещение войск на земле - ред.). Сначала будет подготовлена инфраструктура, и безусловно в этой инфраструктуре важную роль занимает украинская армия. То есть частью гарантий безопасности должна быть сила украинской армии, большая украинская армия, отечественное производство, все эти возможности и финансовые возможности также", - резюмировал Зеленский.