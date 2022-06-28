Зеленський запропонував закріпити на рівні ООН визначення країни-терориста

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ президента України Володимира Зеленського на засіданні Ради безпеки ООН.

Він заявив, що потрібно дати юридичне визначення, що таке держава-терорист на рівні ООН.

"Потрібна юридична оцінка та міжнародні санкції за те, що Росія руйнує міжнародний правопорядок ", - сказав Зеленський.