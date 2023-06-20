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Парламент Словакии признал Голодомор геноцидом украинского народа

Новина українською →
Вторник 20 июня 2023 19:15
Парламент Словакии признал Голодомор геноцидом украинского народа Фото: парламент Словакии признал Голодомор геноцидом украинского народа (pixabay.com)
Автор: Татьяна Степанова

Парламент Словакии признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter президента Украины Владимира Зеленского.

"Благодарен парламенту Словакии за признание Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа", - написал Зеленский.

Президент назвал это своевременным решением и весомым вкладом в восстановление исторической справедливости и чествование миллионов невинных жертв.

Голодомор в Украине

В 1932-1933 годах путем создания искусственного массового голода был совершён акт геноцида украинского народа, организованный руководством ВКП(б) и правительством СССР.

28 ноября 2006 года Верховная рада Украины приняла закон
"О Голодоморе 1932-1933 годов в Украине", который трактует события 1932-1933 годов как геноцид украинского народа.

Более 20 стран признали Голодомор геноцидом украинского народа. Речь идет о парламентах Великобритании, Словении, Бельгии, Ирландии, Румынии, Молдове, Чехии, Германии, Исландии, Франции, Болгарии и других.

В частности, недавно правительство Хорватии поддержало инициативу хорватского парламента признать Голодомор геноцидом украинцев.

Такое же решение приняла палата депутатов Люксембурга.

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Голодомор
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