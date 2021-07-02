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Відновлення роботи Вищої кваліфкомісії суддів: Рада розблокувала підписання закону

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Україна, П'ятниця 02 липня 2021 11:37
Відновлення роботи Вищої кваліфкомісії суддів: Рада розблокувала підписання закону Фото: Рада розблокувала підписання для Разумкова судової реформи (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Верховна рада розблокувала підписання закону про відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Тепер документ зможе підписати глава парламенту Дмитро Разумков.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

Нардепи не підтримали два проекти постанови про скасування результатів голосування за закон №№№3711-д-П - 3711-д-П1.

Тепер законопроект може підписати спікер ВР і передати його на підпис главі держави Володимиру Зеленському.

Нагадаємо, Рада схвалила цей закон 29 червня.

ВККС необхідна для того, щоб заповнити вакансії в судовій системі і завершити кваліфікаційне оцінювання суддів. Документ передбачає, що на членство в ВККС зможуть претендувати члени ВККС, ВСП та Вищої ради юстиції.

Як писало РБК-Україна, в першому читанні цей закон Рада схвалила на початку березня.

Раніше президент Володимир Зеленський провів нараду з главою Ради Дмитром Разумковим, прем'єр-міністром Денисом Шмигалем і керівниками комітетів ВР про необхідність судової реформи в Україні.

Її проведення є однією з умов отримання другого траншу макрофінансової допомоги від ЄС.

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