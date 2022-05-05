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Зеленський ветував закон про санкції з конфіскацією: у чому причина

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Україна, Четвер 05 травня 2022 22:35
Зеленський ветував закон про санкції з конфіскацією: у чому причина Фото: Володимир Зеленський (gettyimages)
Автор: Євгеній Прокопенко

Президент України Володимир Зеленський повернув до Верховної Ради зі своїми пропозиціями Закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення ефективності санкцій, пов'язаних з активами окремих осіб", який Верховна Рада ухвалила 21 квітня 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційне повідомлення Володимира Зеленського.

Цей документ встановлює новий вид санкції у вигляді стягнення в дохід держави активів, що належать фізичній чи юридичній особі, а також активів, якими вона може прямо чи опосередковано розпоряджатися.

Водночас закон не встановлює чітких критеріїв, за якими особа може бути віднесена до числа тих, на кого поширюється дія такої санкції. Це не відповідає вимогам Конституції України.

Також закон наділяє новими повноваженнями Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) стосовно виявлення та розшуку активів, що підлягають блокуванню, фізичних та юридичних осіб, вказаних у рішеннях Ради національної безпеки i оборони України. Ці повноваження НАЗК виходять за межі його компетенції, визначеної Законом України "Про запобігання корупції".

Крім того, документ пропонує доповнити Закон України "Про санкції" положеннями про здійснення Вищим антикорупційним судом (ВАКС) адміністративного судочинства у справах про застосування санкції у вигляді стягнення активів у дохід держави. Водночас не передбачено внесення відповідних змін до Закону "Про Вищий антикорупційний суд", яким визначаються засади організації та діяльності ВАКС.

Ураховуючи викладене, Президент Володимир Зеленський повернув цей закон зі своїми пропозиціями до парламенту для повторного розгляду в сесійній залі.

Нгадаємо, суд наклав арешт ще на 154 об’єкти рухомого і нерухомого майна сім’ї нардепа-втікача від партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука. Серед арештованого квартири, будинки, автомобілі та яхта.

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