Порошенко підписав закон про пряму закупівлю послуг оборонного призначення

Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Документ дозволить Міноборони і Генштабу закуповувати за кордоном то, що партнери по НАТО готові поставляти Україні

Президент України Петро Порошенко підписав законопроект №9122 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо здійснення закупівлі продукції, робіт і послуг оборонного призначення за імпортом". Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу глави держави.

Підкреслимо, що документ дозволить Міністерству оборони України і Генеральному штабу Збройних сил закуповувати за кордоном те, що партнери по НАТО готові поставляти Україні.

"Збройні сили давно на це чекали, уряд це підтримав, і Верховна рада зробила рішучий крок", - прокоментував глава держави.

Так, закон розширить можливості державних замовників з оборонного замовлення, зменшить витрати на закупівлю продукції, робіт та послуг оборонного призначення за імпортом. Також документ сприятиме оптимізації закупівлі за імпортом продукції оборонного призначення для власних потреб держзамовників.

"Закон надає можливість державним замовникам з державного оборонного замовлення безпосередньо здійснювати закупівлю продукції, робіт та послуг оборонного призначення за імпортом, щоб оптимізувати цей процес та пришвидшити процес закупівель за імпортом у разі такої потреби, а також зекономити кошти за рахунок відсутності плати за посередницькі послуги", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, 17 січня Рада підтримала в другому читанні цей закон, за нього проголосували 236 парламентарів.

Як писало РБК-Україна, спікер парламенту Андрій Парубій назвав законопроект №9122 історичним.

Додамо, Парубій також підкреслював, що закон про закупівлю послуг оборонного призначення надав США можливість передати технічну допомогу для ЗСУ. Глава Ради заявляв, що проект закону про здійснення закупівель, продукції, послуг оборонного призначення за імпортом є важливим законопроектом для співпраці з США.