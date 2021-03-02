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Санкції ЄС проти Росії будуть в силі до повної реалізації Мінська, - глава Євроради

Новость на русском → Київ, Вівторок 02 березня 2021 15:12
Санкції ЄС проти Росії будуть в силі до повної реалізації Мінська, - глава Євроради Фото: Шарль Мішель (GettyImagesl)
Автор: Андрій Козловський

Президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що санкції Євросоюзу проти Росії залишаться в силі до повної реалізації Мінських угод. Дипломат зараз перебуває в Україні.

Про це Шарль Мішель повідомив на своїй сторінці в Twitter.

"Єдиний шлях вперед - це повне виконання Мінських угод. Санкції ЄС проти Росії залишаться в силі до тих пір, поки їх реалізація не стане реальністю", - написав президент Європейської ради.

Він зазначив, що разом із Зеленським на лінії зіткнення в Луганській області вони закликали до повного відкриття всіх пунктів пропуску.

Нагадаємо, сьогодні, 2 березня, Шарль Мішель приїхав в Україну. Він зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським у зоні проведення Операції об'єднаних сил в Луганській області.

В рамках цього візиту в Україну, глава Євроради планував відвідати лінію дотику на Донбасі, вшанувати пам'яті жертв Майдану, ознайомитись на практиці, як діє допомога ЄС у подоланні COVID та інше

Крім того, раніше повідомлялось, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів зустріч з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. В ході зустрічі вони обговорили асоціацію України з Євросоюзом.

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