Зеленський звільнив трьох радників

Президент України Володимир Зеленський звільнив Андрія Загороднюка, Володимира Бородянського та Михайла Федорова від виконання обов'язків позаштатних радників президента. Про це йдеться в указах на сайт президента.

Повідомляється, що президент постановив звільнити Загороднюка, Бородянського та Федорова у зв'язку з тим, що вони ввійшли в новий склад Кабінету міністрів.

Депутат від партії "Слугу народу" Михайло Федоров став віце-прем'єром з питань цифрової трансформації, Бородянський очолив Міністерство молоді, культури і спорту, Загороднюк став главою Міноборони.

Нагадаємо, 29 серпня Верховна рада затвердила новий склад Кабінету міністрів України. Главою уряду став Олексій Гончарук. Народні депутати, які стали членами уряду, написали заяви про відмову від депутатського мандату. Їх зачитав спікер Ради Дмитро Разумков. Крім того, всі члени нового Кабміну прийняли присягу.

Також РБК-Україна повідомляло, що 6 вересня Кабінет міністрів України призначив 11 нових заступників своїм міністрам.

Раніше Кабмін звільнив 36 заступників міністрів з 12 міністерств. У їх числі Уляна Супрун.