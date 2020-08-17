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Зеленський звільнив свого радника

Київ, Понеділок 17 серпня 2020 17:50
Зеленський звільнив свого радника
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Президент підписав наказ про звільнення Ігоря Новікова

Президент України Володимир Зеленський звільнив свого позаштатного радника Ігоря Новікова. Раніше Новіков написав заяву про звільнення.

Відповідний указ був оприлюднений на сайті Офісу президента.

"Звільнити Новікова Ігоря Володимировича від виконання обов'язків радника президента України (поза штатом)", - йдеться в указі №326 / 2020.

Відзначимо, що Зеленський призначив Новікова своїм позаштатним радником в липні минулого року.

Нагадаємо, на початку серпня Новіков написав заяву про звільнення за власним бажанням.

Раніше повідомлялося, що Зеленський призначив нового заступника керівника Офісу президента, ним став Олег Татаров.

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