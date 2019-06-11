Зеленський звільнив керівництво Державного управління справами

Президент Володимир Зеленський звільнив Івана Куцика з посади керівника Державного управління справами та його заступника Євгена Сарнацького. Про це йдеться в указах президента.

Додамо, що вони пішли з посад за власним бажанням. В указах президента говориться, "звільнити Куцика Івана Марковича з посади керівника Державного управління справами згідно з поданою ним заявою" та "звільнити Сарнацького Євгена Володимировича з посади заступника керівника Державного управління справами згідно з поданою ним заявою".

У той же час, Зеленський призначив заступника керівника управління Сергія Борзова тимчасово виконуючим обов’язки керівника Державного управління справами.

Нагадаємо, раніше Зеленський відсторонив Сергія Дмитрука від посади голови Коростенської районної державної адміністрації Житомирської області. Також він підписав указ про звільнення Григорія Остафійчуказ посади начальника Головного слідчого управління Служби безпеки України. Відповідний указ №341/2019 був оприлюднений 31 травня.