Зеленський звільнив посла в трьох країнах

Президент України Володимир Зеленський звільнив Дмитра Сеніка з посади посла в трьох країнах. Сенік був послом в Сінгапурі, Брунеї та Новій Зеландії.

Про це йдеться в указі президента №244.

Документ підписаний главою держави 22 червня.

"Звільнити Сеніка Дмитра Юрійовича з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Сінгапур, а також з посад Надзвичайного і Повноважного Посла України в Брунеї Даруссаламі та Надзвичайного і Повноважного Посла України в Новій Зеландії за сумісництвом", - йдеться в тексті указу.

Раніше Зеленський звільнив Миколу Нагорного з посади посла в Лівії і Тунісі, а також Володимира Пахіля з посади посла в Індонезії.

РБК-Україна писало, що президент звільнив з посади посла України у Франції Олега Шамшура і призначив на його місце Вадима Омельченка.

Крім того, Зеленський призначив послів України в Марокко, Японії, Узбекистані та ПАР.