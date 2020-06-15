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Зеленський звільнив двох послів

Новини » Політика     15.06.2020 - 19:54
Зеленський звільнив двох послів
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Також президент призначив посла в Афганістані

Президент України Володимир Зеленський звільнив Миколу Нагорного з посади посла в Лівії і Тунісі, а також Володимира Пахіля з посади посла в Індонезії. Також Зеленський призначив посла в Таджикистані Василя Серватюка за сумісництвом послом в Афганістані.

Про це йдеться в указах на сайті Офісу президента.

Відповідні укази №223/2020, №224/2020, №225/2020 були опубліковані 15 червня.

Зазначимо, Володимир Пахіль обіймав посаду посла України в Індонезії і був представником при АСЕАН (Асоціація держав Південно-Східної Азії) з 2012 року.

Микола Нагорний обіймав посаду посла Лівії з 2010 року. У 2013 році він був призначений також послом Республіки Чад, а в 2015 році став послом в Тунісі, куди у зв'язку з війною було переведено посольство в Лівії.

Щодо Василя Сервастюка, то він був призначений послом в Таджикистані в травні 2019 року.

Раніше РБК-Україна писало, що Грузія не буде псувати стратегічні відносини з Україною через колишнього грузинського президента Михайла Саакашвілі.

Також повідомлялося, що у Міністерство закордонних справ анонсували кадрові конкурси на посади за кордоном.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України Володимир Зеленськийпосолзвільнення
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