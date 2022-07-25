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Зеленський звільнив першого заступника секретаря РНБО

Фото: Руслан Демченко (rnbo gov ua)
Автор: Валерія Поліщук

Президент України Володимир Зеленський звільнив першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Руслана Демченка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ президента.

"Звільнити Демченка Руслана Михайловича з посади першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України", - йдеться в документі.

Руслан Демченко - надзвичайний і повноважний посол України. Працював першим заступником міністра закордонних справ України, послом України в Сербії і Чорногорії, Генеральним консулом України в Стамбулі.

На посаду першого заступника секретаря РНБО був призначений 16 червня 2020 року.

Нагадаємо, ДБР повідомило про підозру у держзраді колишньому заступнику секретаря РНБО Володимиру Сівковичу.

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Володимир ЗеленськийРНБО