Зеленський звільнив першого заступника секретаря РНБО

Президент України Володимир Зеленський звільнив першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Руслана Демченка.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ президента.
"Звільнити Демченка Руслана Михайловича з посади першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України", - йдеться в документі.
Руслан Демченко - надзвичайний і повноважний посол України. Працював першим заступником міністра закордонних справ України, послом України в Сербії і Чорногорії, Генеральним консулом України в Стамбулі.
На посаду першого заступника секретаря РНБО був призначений 16 червня 2020 року.