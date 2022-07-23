Працював "в команді" з Кулінічем. У держзраді підозрюють екс-заступника секретаря РНБО
Працівники ДБР повідомили про підозру у державній зраді колишньому заступнику секретаря Ради нацбезпеки і оборони Володимиру Сівковичу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення на сайті відомства.
"5-а служба федеральної служби безпеки Росії утворила злочинну організацію для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України", - йдеться в повідомленні.
За даними ДБР, очолив її начальник 9 ("українського") управління департаменту оперативної інформації 5-ої служби ФСБ Росії Ігор Чумаков. До її складу входили співробітники ФСБ, у тому числі Олександр Чуліндін, Марина Тєрєнтьєва та представники інших державних органів країни-агресора.
"Залучили фесбешники до своєї протиправної діяльності й представників колишньої влади в Україні, які у 2014 році "перебрались" до Москви, зокрема Володимира Сівковича. Також у злочинну групу входив екс-начальник ГУ СБУ в Криму Олег Кулініч, який своєю чергою залучив до групи інших громадян України", - кажуть в ДБР.
Зокрема, Володимир Сівкович координував роботу з українською частиною угруповання, яка збирала та передавала представникам РФ відомості, що становлять державну таємницю, а також намагалась впливати на кадрові рішення в органах безпеки України.
"Для прикриття колишній заступник секретаря РНБО створив у Москві "політичний офіс", працівники якого начебто займались суспільно-політичною діяльністю. А насправді проводили розвідувально-підривну діяльністю проти України", - додають в ДБР.
Володимиру Сівковичу повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній), ч. 1 ст. 111 (державна зрада), а співробітникам 5-ї служби ФСБ Ігорю Чумакову, Олександру Чуліндіну та Марині Тєрєнтьєвій за ч. 1 ст. 114. (шпигунство).
Нагадаємо, Кулініча затримали 16 липня в ході спільної операції СБУ та ДБР.
Джерела РБК-Україна повідомили, що на момент затримання він був помічником голови СБУ Івана Баканова. Напередодні президент відсторонив останнього через масові факти держзради і колабораційної діяльності співробітників спецслужби, які залишилися на окупованих територіях.
Йому вже обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без можливості внесення застави.
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