Зеленський звільнив начальника СБУ в Кіровоградській області

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Олега Аркуша з посади начальника Управління Служби безпеки України (СБУ) в Кировоградствкой області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу офісу глави держави.

Відповідний указ був оприлюднений у четвер, 11 липня.

"Звільнити Аркуша Олега Миколайовича з посади начальника Управління Служби безпеки України в Кіровоградській області", - йдеться в указі №515/2019.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 6 липня в. о. голови Служби безпеки України Іван Баканов заявив, що на наступному тижні керівники управлінь СБУ в Закарпатській області будуть звільнені.

Пізніше Іван Баканов представив нових керівників Управління СБУ в Закарпатській та Львівській області. У Львові на посаду начальника обласного управління української спецслужби був призначений Олександр Бондарук, а на посаду керівника Управління СБУ в Закарпатській області Івана Рудницького.