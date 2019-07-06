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Баканов представив керівників СБУ Закарпатської та Львівської області

Новини » Політика    06.07.2019 - 20:20
Баканов представив керівників СБУ Закарпатської та Львівської області
Ілюстративне фото (oda.zt.gov.ua)

Баканов призначив Олександа Бондарука та Івана Рудницького очільниками СБУ у Львівській та Закарпатській області

Виконувач обов’язків голови Служби безпеки України (СБУ) Іван Баканов представив нових керівників Управління СБУ в Закарпатській та у Львівській області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ у Facebook.

Повідомляється, що у Львові на посаду начальника обласного управління української спецслужби було призначено Олександра Бондарука.

"Глава держави наголосив на важливості щоденної координації спільних зусиль СБ України з новопризначеним головою ОДА для забезпечення державної безпеки та захисту законних прав і свобод громадян в регіоні", - заявили в СБУ.

Також в Ужгороді Баканов представив на посаду керівника Управління СБУ в Закарпатській області Івана Рудницького.

"Баканов визначив перед новопризначеними керівниками регіональних управлінь СБ України першочергові завдання із забезпечення державної безпеки, зокрема боротьби з контрабандою та протидії системній корупції", - повідомили в Службі безпеки України.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Баканов пообіцяв звільнити керівників СБУ Закарпатської області. Відповідаючи на запитання президента України Володимира Зеленського, коли будуть звільненні керівники управлінь СБУ Закарпатської області, Баканов заявив, що "на наступному тижні".

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