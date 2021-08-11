Кабмін погодив звільнення голови Харківської ОДА
Кабінет міністрів погодив звільнення голови Харківської ОДА Айни Тимчук. Рішення прийняте сьогодні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа Олексія Гончаренка в Telegram.
Президент України Володимир Зеленський призначив Айну Тимчук головою Харківської обласної державної адміністрації 27 листопада 2020 року.
Однак її екс-чоловік двічі ставав фігурантом розслідувань Bihus.info.
За даними журналістів, він мав очевидний конфлікт інтересів минулого посади директора Департаменту екології та природних ресурсів Харківської ОДА, а також приховав майно від НАЗК.
Навесні харківські перевізники зверталися до президента через спроби рейдерського захоплення автобусних перевезень в області, вказуючи на Андрія і Айну Тимчук.
Нещодавно харківські журналісти в розслідуванні заявили, що Тимчук могла вести бізнес в окупованому Криму.