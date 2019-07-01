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Зеленський звільнив глав п'яти РДА Київської області


Зеленський звільнив глав Поліської, Обухівської, Бородянської, Вишгородської та Васильківської РДА Київської області

Президент України Володимир Зеленський звільнив глав п'яти районних державних адміністрацій Київської області. Про це йдеться в розпорядженнях президента, опублікованих на сайті глави держави.

Зеленський звільнив Олександра Жданова з посади голови Поліської районної державної адміністрації Київської області, Михайла Письмової з посади голови Обухівської РДА, В'ячеслава Савенко з посади голови Вишгородської РДА, Владислава Одинця з посади голови Васильківської РДА, Вадима Чередника з посади голови Бородянської РДА.

Додамо, також сьогодні Зеленський підписав указ про призначення Дмитра Нескромного заступником голови Служби безпеки України. Крім того, президент призначив начальників СБУ у Львівській та Закарпатській областях. Згідно з указами ними стали Олександр Бондарчук та Іван Рудницький.

Нагадаємо, Як писало РБК-Україна раніше, 11 червня Зеленський звільнив керівника Київської ОДА Олександра Терещука. Також своїм указом Зеленський призначив В'ячеслава Кучера - тимчасово виконуючого обов'язки голови Київської ОДА.

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