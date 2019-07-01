Зеленський звільнив глав п'яти РДА Київської області

Президент України Володимир Зеленський звільнив глав п'яти районних державних адміністрацій Київської області. Про це йдеться в розпорядженнях президента, опублікованих на сайті глави держави.

Зеленський звільнив Олександра Жданова з посади голови Поліської районної державної адміністрації Київської області, Михайла Письмової з посади голови Обухівської РДА, В'ячеслава Савенко з посади голови Вишгородської РДА, Владислава Одинця з посади голови Васильківської РДА, Вадима Чередника з посади голови Бородянської РДА.

Додамо, також сьогодні Зеленський підписав указ про призначення Дмитра Нескромного заступником голови Служби безпеки України. Крім того, президент призначив начальників СБУ у Львівській та Закарпатській областях. Згідно з указами ними стали Олександр Бондарчук та Іван Рудницький.

Нагадаємо, Як писало РБК-Україна раніше, 11 червня Зеленський звільнив керівника Київської ОДА Олександра Терещука. Також своїм указом Зеленський призначив В'ячеслава Кучера - тимчасово виконуючого обов'язки голови Київської ОДА.