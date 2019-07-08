Зеленський звільнив ще кількох голів райадміністрацій

Президент України Володимир Зеленський підписав розпорядження про звільнення голів районних державних адміністрацій Донецької та Львівської областей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу офісу президента.

Відповідні розпорядження були опубліковані 8 липня.

Таким чином, глава держави звільнив Володимира Мороза з посади голови Мар'їнської райдержадміністрації Донецької області, голову Міської райадміністрації Володимира Ременяка, голову Мостиської райдержадміністрації Степана Буняка і голову Самбірської райдержадміністрації Миколи Фрея Львівської області.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Володимир Зеленський призначив Віталія Комарницького главою Луганської обласної державної адміністрації. Даний указ був підписав 5 липня.

Крім того, Зеленський назвав нового голову Івано-Франківської ОДА. За словами Зеленського, новим головою Івано-Франківської області стане один з кандидатів на посаду голови Львівської ОДА Денис Шмигаль, який з січня 2018 року займає посаду директора Бурштинської ТЕС, до цього Шмигаль перебував на посаді голови департаменту економічного розвитку та промисловості Львівської ОДА.

Зеленський змінив голову Закарпатської ОДА. Так, указом №491/2019 глава держави звільнив з посади тимчасово виконуючого обов'язки голови Закарпатської ОДА Івана Дурана, наступним указом глава держави призначив на посаду глави Закарпатської області підприємця Ігоря Бондаренка.