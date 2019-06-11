Зеленський звільнив 15 голів обласних держадміністрацій

Президент України Володимир Зеленський 11 червня звільнив 15 голів обласних державних адміністрацій. Про це повідомив заступник глави адміністрації президента України Руслан Рябошапка під час брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Сьогодні в Адміністрацію президента надійшли подання від Кабінету міністрів про звільнення 15 голів обладміністрацій.

"Про звільнення губернаторів сьогодні надійшли подання з Кабінету міністрів. Так що, керівник Чернігівської, Хмельницької, Херсонської, Тернопільської, Сумської, Одеської, Полтавської, Миколаївської, Львівської, Київської, Кіровоградської, Івано-Франківської, Закарпатської, Волинської, Запорізької", - заявив Рябошапка.

Нагадаємо, 5 червня прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що Кабінет міністрів попросить президента Володимира Зеленського звільнити голів обласних державних адміністрацій. За словами Гройсмана, в областях повинні бути управлінці, які будуть нести відповідальність за регіон у межах своїх повноважень.

Додамо, раніше Зеленський розповів, як буде відбирати кандидатів на посади голів ОДА. Так, Зеленський заявив про намір "провести прозорий конкурс на ці посади, знайти кращих менеджерів, які хочуть позитивних змін у своїх регіонах, мають стратегії розвитку і здатні залучати локальні та іноземні інвестиції".

РБК-Україна писало, що голови Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка, Херсонської обласної державної адміністрації Андрій Гордєєв і голова Миколаївської обласної адміністрації Олексій Савченко вже пішли у відставку.