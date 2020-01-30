Тиск на Україну не є приводом для імпічменту, - захист Трампа

Фото: Дональд Трамп (twitter.com/realDonaldTrump)

Дії Трампа відповідають національний інтересам

Сторона захисту президента США Дональда Трампа під час слухань у справі про імпічмент американського президента в Сенаті заявила, що тиск на Україну є недостатньою причиною для оголошення імпічменту. Про це повідомляє AP.

За словами адвоката Алана Дершовіца, переобрання президента відповідає суспільним інтересам, тому і надання тиску на іншу країну з метою переобрання входить в національні інтереси.

"Кожен відомий мені державний службовець вважає, що його обрання відповідає суспільним інтересам. І якщо президент робить щось, що, на його думку, допоможе йому бути обраним в громадських інтересах, це не може бути тією умовою, яке призведе до імпічменту", - заявив Дершовіц.

Нагадаємо, Трампа звинувачують у тиску на український уряд. Зокрема, він заблокував виділення військової допомоги Україні, для відновлення виплат він вимагав від українського уряду поновлення справи проти конкурента Трампа Джо Байдена.

В кінці 2019 року Палата представників проголосувала за оголошення звинувачення Трампу в перевищенні повноважень і перешкоджанні розслідуванню Конгресу у справі про імпічмент. 21 січня справа про імпічмент почали розглядати в Сенаті.

Раніше сторона захисту Трампа розпочала презентацію аргументів на захист президента в рамках процедури розгляду імпічменту в Сенаті США. Всього адвокати назвали шість аргументів відсутності тиску на Україну.