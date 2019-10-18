Зеленський затвердив структуру апарату РНБО

Відповідний указ був оприлюднений 18 жовтня
Президент України Володимир Зеленський затвердив структуру апарату Ради національної безпеки і оборони України (РНБО). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.
Відповідний указ був оприлюднений 18 жовтня.
Указом №764/2019 президент постановив затвердити наступну структуру Апарату РНБО:
- Секретар;
- перші заступники секретаря;
- заступники секретаря;
- керівник Апарату;
- перший заступник керівника Апарату;
- заступники керівника Апарату;
- Служба секретаря;
- Служба з питань зовнішньої безпеки;
- Служба з питань інформаційної безпеки та кібербезпеки;
- Служба з питань державної та громадської безпеки;
- Служба з питань воєнної безпеки;
- Служба з питань мобілізації та територіальної оборони;
- Служба з питань військово-технічного співробітництва та оборонно промислового комплексу;
- Служба забезпечення координації діяльності органів виконавчої влади у сфері національної безпеки;
- Служба з питань економічної безпеки;
- Служба з питань соціальної та гуманітарної безпеки;
- Служба з питань безпеки критичної інфраструктури;
- Служба з питань зовнішньополітичної безпеки і міжнародного співробітництва;
- Служба з питань фінансового забезпечення виконання заходів у сфері національної безпеки і оборони;
- Служба Головного ситуаційного центру;
- Служба організаційного забезпечення;
- Служба з питань стратегічного планування та аналізу;
- Служба забезпечення доступу до публічної інформації та зв'язків із засобами масової інформації;
- Служба з правових питань;
- фінансова служба;
- Служба управління персоналом;
- Служба режимно-секретної роботи;
- Служба координаційної та адміністративної роботи
Крім того, Зеленський доручив секретарю РНБО забезпечити приведення штатного розпису Апарату РНБО у відповідність з указом.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що РНБО планує найближчим часом розробити зміни в стратегію кіберзахисту України. Розробкою змін займаються фахівці як з профільних державних структур, так і представники приватного сектора.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що президент Володимир Зеленський затвердив порядок проведення огляду розвідувальних органів України. Контроль за виконанням цього указу покладено на секретаря РНБО.