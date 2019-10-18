Зеленський затвердив структуру апарату РНБО

Президент України Володимир Зеленський затвердив структуру апарату Ради національної безпеки і оборони України (РНБО). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Відповідний указ був оприлюднений 18 жовтня.

Указом №764/2019 президент постановив затвердити наступну структуру Апарату РНБО:

Секретар;

перші заступники секретаря;

заступники секретаря;

керівник Апарату;

перший заступник керівника Апарату;

заступники керівника Апарату;

Служба секретаря;

Служба з питань зовнішньої безпеки;

Служба з питань інформаційної безпеки та кібербезпеки;

Служба з питань державної та громадської безпеки;

Служба з питань воєнної безпеки;

Служба з питань мобілізації та територіальної оборони;

Служба з питань військово-технічного співробітництва та оборонно промислового комплексу;

Служба забезпечення координації діяльності органів виконавчої влади у сфері національної безпеки;

Служба з питань економічної безпеки;

Служба з питань соціальної та гуманітарної безпеки;

Служба з питань безпеки критичної інфраструктури;

Служба з питань зовнішньополітичної безпеки і міжнародного співробітництва;

Служба з питань фінансового забезпечення виконання заходів у сфері національної безпеки і оборони;

Служба Головного ситуаційного центру;

Служба організаційного забезпечення;

Служба з питань стратегічного планування та аналізу;

Служба забезпечення доступу до публічної інформації та зв'язків із засобами масової інформації;

Служба з правових питань;

фінансова служба;

Служба управління персоналом;

Служба режимно-секретної роботи;

Служба координаційної та адміністративної роботи

Крім того, Зеленський доручив секретарю РНБО забезпечити приведення штатного розпису Апарату РНБО у відповідність з указом.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що РНБО планує найближчим часом розробити зміни в стратегію кіберзахисту України. Розробкою змін займаються фахівці як з профільних державних структур, так і представники приватного сектора.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що президент Володимир Зеленський затвердив порядок проведення огляду розвідувальних органів України. Контроль за виконанням цього указу покладено на секретаря РНБО.