Зеленський затвердив стратегію розвитку правосуддя в Україні на три роки

Президент України Володимир Зеленський підписав указ № 231 "Про стратегію розвитку системи правосуддя та конституційного судочинства на 2021-2023 роки". Стратегія визначає основні засади та напрями розвитку системи правосуддя.

Про це повідомили в Офісі президента.

У документі визначено проблеми, які необхідно розв'язати для подальшого вдосконалення функціонування судової влади та здійснення правосуддя.

Одним з напрямів стратегії є покращення доступу до правосуддя. Планується провести аудит системи місцевих судів - будуть визначати проблеми та недоліки.

Також документ ставить за мету посилення функціональної та процесуальної спроможності Верховного суду.

Крім того, у стратегії визначена необхідність ефективної організації роботи Вищого антикорупційного суду. Зокрема, мова йде про постійні приміщення, які відповідатимуть будівельним нормам і безпековим стандартам.

Однією з цілей стратегії стане те, що формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів та Вищої ради правосуддя відбуватиметься за результатами відкритого конкурсу, проведеного за участю міжнародних експертів.

Також у документі йдеться про розвиток органів прокуратури та вдосконалення інституту адвокатури.

Конституційний суд

Крім того, Стратегія передбачає вдосконалення механізмів перевірки доброчесності суддів Конституційного суду України та дотримання ними стандартів професійної етики.

Пропонується змінити процедури конкурсного відбору кандидатур на посаду судді КС, їхньої перевірки на доброчесність та відповідність рівню професійної компетентності з можливим залученням міжнародних експертів.

Передбачається запровадження механізму захисту суддів Конституційного суду від політичного та іншого тиску під час ухвалення рішень і висновків.