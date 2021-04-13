Зеленський затвердив стратегію діяльності представництва президента в Криму

Президент України Володимир Зеленський затвердив стратегію пріоритетних напрямків діяльності представництва глави держави в Криму. Документ прийнятий з метою посилення забезпечення дотримання прав і основних свобод українських громадян на тимчасово окупованих територіях.
Про це повідомив прес-центр президента України.
Відповідний указ №160 / 2021 "Про пріоритетні напрями діяльності представництва президента України в Автономній Республіці Крим" опубліковано на сайті глави держави.
"Стратегія затверджується з метою посилення забезпечення дотримання прав і основних свобод громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя або переселених з тимчасово окупованій територій і проживають в інших регіонах України, а також сприяння відновлення територіальної цілісності України, деокупацію і реінтеграції Криму і міста Севастополя ", - повідомив прес-центр президента.
Згідно з документом, представництво президента в Криму має брати участь в розробці пропозицій щодо формування та забезпечення реалізації державної політики щодо деокупацію і реінтеграції тимчасово окупованій території півострова, захисту і підтримки громадян, які проживають в автономній республіці, внутрішньо переміщених осіб, а також осіб, позбавлених особистої свободи в зв'язку з збройною агресією Російської Федерації і збройним конфліктом.
Крім того, представництво повинно інформувати міжнародних партнерів про факти порушень прав і основних свобод людини, зокрема переслідування українських громадян за політичними мотивами, а також порушення норм міжнародного гуманітарного права.
Представництво також має займатися розвитком ефективної взаємодії з Меджлісом кримськотатарського народу, громадськими об'єднаннями та ініціативними групами, що представляють інтереси громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території Криму, і внутрішньо переміщених осіб.
В обов'язки представництва також входить реалізація ефективної інформаційної політики, протидія дезінформації, вибудовування моделі комунікації з українськими громадянами, які проживають на тимчасово окупованій території, їх інформування про можливості реалізації ними прав і законних інтересів на підконтрольній України території.
Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква запевнив, що в разі деокупацію Криму Україна не буде насильно депортувати росіян, які там живуть. За його словами, цього українська влада не допустить.
Відзначимо, ініціативу "Кримська платформа" по деокупацію вже підтримали понад десяти країн світу.
РБК-Україна раніше повідомляло, що представник МЗС Росії Марія Захарова заявила, що Москва сприймає створення Кримської платформи як загрозу агресії проти "двох суб'єктів Російської Федерації".