Зеленський затвердив стратегію діяльності представництва президента в Криму

Відповідний указ №160 / 2021 "Про пріоритетні напрями діяльності представництва президента України в Автономній Республіці Крим" опубліковано на сайті глави держави.

"Стратегія затверджується з метою посилення забезпечення дотримання прав і основних свобод громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя або переселених з тимчасово окупованій територій і проживають в інших регіонах України, а також сприяння відновлення територіальної цілісності України, деокупацію і реінтеграції Криму і міста Севастополя ", - повідомив прес-центр президента.

Згідно з документом, представництво президента в Криму має брати участь в розробці пропозицій щодо формування та забезпечення реалізації державної політики щодо деокупацію і реінтеграції тимчасово окупованій території півострова, захисту і підтримки громадян, які проживають в автономній республіці, внутрішньо переміщених осіб, а також осіб, позбавлених особистої свободи в зв'язку з збройною агресією Російської Федерації і збройним конфліктом.

Крім того, представництво повинно інформувати міжнародних партнерів про факти порушень прав і основних свобод людини, зокрема переслідування українських громадян за політичними мотивами, а також порушення норм міжнародного гуманітарного права.

Представництво також має займатися розвитком ефективної взаємодії з Меджлісом кримськотатарського народу, громадськими об'єднаннями та ініціативними групами, що представляють інтереси громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території Криму, і внутрішньо переміщених осіб.

В обов'язки представництва також входить реалізація ефективної інформаційної політики, протидія дезінформації, вибудовування моделі комунікації з українськими громадянами, які проживають на тимчасово окупованій території, їх інформування про можливості реалізації ними прав і законних інтересів на підконтрольній України території.