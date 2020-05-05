Зеленський затвердив склад делегації України для участі в ТКГ

Відповідний указ Зеленський підписав 5 травня 2020 року
Президент Володимир Зеленський затвердив склад делегації України для участі в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.
Як зазначається, очолює українську делегацію в ТКГ президент у 1994-2005 роках Леонід Кучма.
До складу делегації також увійшли:
Згідно з документом, Кучма та його перший заступник можуть визначати заступників представників України у робочих підгрупах та залучати до роботи делегації народних депутатів, представників державних органів влади, радників, експертів і технічних працівників.
Повідомляється, що керівник ОП Андрій Єрмак, який за дорученням Зеленського модерує діяльність української делегації в ТКГ, зазначив, що цей указ додатково регламентує склад української делегації, а також визначає сегмент відповідальності кожного її члена.
Нагадаємо, Єрмак заявляв, що Резніков стане заступником голови делегації України в Тристоронній контрактній групі Леоніда Кучми.
Раніше повідомлялося, що Українська сторона в ході засідання Тристоронньої контактної групи по мирному врегулюванню на Донбасі ініціювала створення робочої групи для відновлення контролю над державним кордоном.