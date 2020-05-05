Зеленський затвердив склад делегації України для участі в ТКГ

Президент Володимир Зеленський затвердив склад делегації України для участі в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Як зазначається, очолює українську делегацію в ТКГ президент у 1994-2005 роках Леонід Кучма.

До складу делегації також увійшли:

віце-прем'єр-міністр України - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков (перший заступник глави делегації),

(перший заступник глави делегації), голова Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, народний депутат України Олександр Мережко (заступник глави делегації),

(заступник глави делегації), заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Юлія Свириденко (представник України в робочій підгрупі з соціально-економічних питань),

(представник України в робочій підгрупі з соціально-економічних питань), голова Комітету Верховної Ради України з питань правової політики, народний депутат України Андрій Костін (представник України в робочій підгрупі з політичних питань),

(представник України в робочій підгрупі з політичних питань), заступник міністра оборони України Олександр Поліщук (представник України в робочій підгрупі з безпекових питань),

(представник України в робочій підгрупі з безпекових питань), голова Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, народний депутат України Галина Третьякова (представник України в робочій підгрупі з гуманітарних питань).

Згідно з документом, Кучма та його перший заступник можуть визначати заступників представників України у робочих підгрупах та залучати до роботи делегації народних депутатів, представників державних органів влади, радників, експертів і технічних працівників.

Повідомляється, що керівник ОП Андрій Єрмак, який за дорученням Зеленського модерує діяльність української делегації в ТКГ, зазначив, що цей указ додатково регламентує склад української делегації, а також визначає сегмент відповідальності кожного її члена.

Нагадаємо, Єрмак заявляв, що Резніков стане заступником голови делегації України в Тристоронній контрактній групі Леоніда Кучми.

Раніше повідомлялося, що Українська сторона в ході засідання Тристоронньої контактної групи по мирному врегулюванню на Донбасі ініціювала створення робочої групи для відновлення контролю над державним кордоном.