Зеленський провів нараду щодо судової реформи: що вирішили

Президент України Володимир Зеленський сьогодні провів нараду щодо судової реформи. Участь в нараді взяли представники Кабінету міністрів та Верховної ради.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента .

На нараді обговорили Стратегію розвитку органів правосуддя та конституційного судочинства на 2021-2023 роки, метою якої є встановлення основних напрямків політики та пріоритетів подальшого удосконалення судового законодавства України.

"Судова система в Україні на сьогодні є однією з найбільших проблем. На судовій реформі наголошують усі міжнародні партнери України, і нам треба її зробити", - наголосив Зеленський.

На нараді домовилися, що найближчим часом відбудеться засідання Комісії з питань правової реформи при Зеленському. Також учасники наради обговорили законопроект про Вищу раду правосуддя та питання відбору Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Крім того, учасники наради детально обговорили запровадження в Україні інституту суду присяжних.

"Такий суд присяжних підвищує довіру суспільства загалом до судової гілки влади. Реформування судової гілки влади без суду присяжних неможливе", - заявив президент.