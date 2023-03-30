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Зеленский: в Украине минами и снарядами загрязнено территорий, как две Австрии

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине из-за российской агрессии минами и снарядами загрязнено 174 тысячи квадратных километров. Что вдвое больше площади Австрии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского во время видеообращения в парламент Австрии.

"174 тысячи квадратных километров украинских территорий загрязнены минами и неразорванными снарядами. Эта загрязненная площадь, как две территории Австрии. Это - сотни тысяч противопехотных и противотанковых мин, ракет от реактивной артиллерии, авиационных бомб, минометных снарядов и боеприпасов, которые не разорвались и застряли в полях", - заявил Зеленский.

Он отметил, что оккупанты оставили взрывчатки в зданиях, садах, парках и огородах гражданских. При этом замаскированные гранаты почти каждый день забирают жизни украинцев на освобожденных территориях.

"К сожалению, ежедневно есть сообщения о взрывах, унесших жизнь и искалечивших людей. Все это часть автопортрета России сегодня, который она создает своей агрессией, своей безумной войной", - подчеркнул Зеленский.

Глава государства также рассказал о случаях, когда российские военные намеренно миновали такие предметы, как, например, музыкальные инструменты, шкафы, сумки, стиральные машинки и т.д.

Отметим, по оценкам экспертов, около 40% территории нашей страны загрязнены минами.

Напомним, что в Украине была создана интерактивная карта взрывоопасных территорий.

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