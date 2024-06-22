Зеленский: Украина нуждается в средствах для уничтожения российских носителей бомб

По словам Зеленского, с начала июня российская армия сбросила на Украину более 2400 управляемых авиабомб, около 700 из них - на Харьковскую область. Реагируя на сегодняшний российский удар по Харькову, президент заявил, что Украина максимально работает над получением возможности полноценно отвечать на террор, от которого страдают все украинцы.

"Украина нуждается в необходимых силах и средствах, чтобы уничтожать носители этих бомб, в частности российскую боевую авиацию там, где она есть. Нужен этот шаг. Я благодарен всем партнерам, благодарен Америке за сильное решение, которое помогло нам стабилизировать ситуацию в приграничье Харьковской области, - мы получили возможность уничтожать российские ракетные пусковые установки вблизи границы и скопления российских оккупантов. Такие решения нужно продолжать", - подчеркнул он.

Как отметил Зеленский, количество ударов по Харькову и Харьковской области значительно снизилось, что свидетельствует о реальности обеспечения защиты украинских городов и общин от российских бомб.

"Поэтому современные системы ПВО для Украины - Patriot, и ускорение тренировок наших пилотов для F-16, и, что особенно важно, достаточная дальнобойность нашего оружия - это то, что действительно необходимо. Необходимо для защиты жизни - и исключительно для этого", - добавил президент.