Зеленский: Украина готова продвигаться вперед с мирным планом США

Киев, Вторник 25 ноября 2025 20:32
Зеленский: Украина готова продвигаться вперед с мирным планом США
Автор: Иван Носальский

Украина готова продвигаться в контексте мирного плана для завершения войны с Россией, который предложили США.

Об этом на встрече "коалиции решительных" заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Глава украинского государства отметил, что он готов обсудить чувствительные пункты мирного плана с президентом США Дональдом Трампом.

Также президент Украины призвал членов "коалиции решительных" разработать рамки для развертывания "сил сдерживания" в Украине и продолжать поддержку до тех пор, пока Москва не будет готова завершать войну.

Мирный план США

Напомним, что мирный план США уже успели изменить с момента, когда о нем стало известно.

Корректировка плана произошла на встрече украинских и американских чиновников в Женеве. В частности, по данным Financial Times, теперь план включает 19 пунктов, а не 28.

Ожидается, что самые ключевые вопросы будут обсуждать президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп. Пока точно неизвестно, когда состоится их встреча.

Украинская сторона выразила готовность провести переговоры на уровне лидеров до конца ноября.

Также, как пишет FT, Украина якобы выразила готовность ограничить численность армии до 800 тысяч.

В то же время российская сторона пока что продолжает шантаж и угрозы отклонить новую версию мирного США.

В частности, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заверил, что Москва не поддержит план, если он не будет предусматривать "договоренностей", которые якобы были достигнуты между российским диктатором Владимиром Путиным и Трампом во время их встречи на Аляске.

