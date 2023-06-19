Зеленский: у Украины на фронте нет потерянных позиций, только освобожденные

Глава государства напомнил, что провел сегодня Ставку верховного главнокомандующего, в ходе которой докладывали командующие и командиры, главнокомандующий Валерий Залужный и начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов.

В ходе Ставки рассматривали подготовку и обеспечение техникой новых бригад Нацгвардии и пограничников, которые ждут своего времени для боевых действий.

"На части направлений наши воины двигаются вперед, на части направлений защищают позиции и противостоят штурмам и усиленным атакам оккупантов. У нас нет утраченных позиций. Только освобожденные. У них - только потери", - добавил Зеленский.

Он подчеркнул, что сине-желтые цвета будут на всем юге и востоке нашей страны. И нет таких фортификаций, которые позволили бы россиянам остановить Украину.

"Я благодарю всех наших воинов - каждого солдата, каждого сержанта, каждого офицера и каждого генерала, которые вовлечены в наши активные наступательные и оборонительные действия сейчас. Я благодарю вас за каждую освобожденную и за каждую защищенную позицию", - отметил президент.

Успехи украинских военных

Напомним, в начале июня украинские военные начали активные действия на нескольких направлениях линии фронта. Им за две недели удалось деоккупировать восемь населенных пунктов.

При этом наши защитники продолжают оборону на востоке. По словам замминистра обороны Анны Маляр, враг пытается атаковать на Купянском и Лиманском направлениях, но ВСУ держат оборону.