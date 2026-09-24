Зеленский: Украина договорилась о новом пакете ракет для Patriot

"Мы сегодня договорились, не буду говорить с кем, о пакете ракет для систем Patriot. Это важное решение", - подчеркнул глава государства.

Напомним, на брифинге в Нью-Йорке Зеленский заявил, что Украина собирает сотню ракет по одной-две штуки напрямую от лидеров государств. По словам президента, единственная страна, которая могла бы помочь масштабно, - это Соединенные Штаты.

Отметим, США еще не утвердили предоставление Украине лицензии на производство ракет Patriot. В Госдепе заявили, что дипломатические переговоры по этому поводу продолжаются.

Кроме того, Зеленский заявлял, что американская компания Raytheon, производящая ракеты к Patriot, готова организовать изготовление ракет непосредственно в Украине. Президент отметил, что Киев обратился к Вашингтону с просьбой ускорить этот процесс.