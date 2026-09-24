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Зеленский: Украина договорилась о новом пакете ракет для Patriot

20:05 24.09.2026 Чт
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)

Украина достигла договоренности о новом пакете ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Владимир Зеленский заявил во время встречи с представителями украинской общины в США.

"Мы сегодня договорились, не буду говорить с кем, о пакете ракет для систем Patriot. Это важное решение", - подчеркнул глава государства.

Напомним, на брифинге в Нью-Йорке Зеленский заявил, что Украина собирает сотню ракет по одной-две штуки напрямую от лидеров государств. По словам президента, единственная страна, которая могла бы помочь масштабно, - это Соединенные Штаты.

Отметим, США еще не утвердили предоставление Украине лицензии на производство ракет Patriot. В Госдепе заявили, что дипломатические переговоры по этому поводу продолжаются.

Кроме того, Зеленский заявлял, что американская компания Raytheon, производящая ракеты к Patriot, готова организовать изготовление ракет непосредственно в Украине. Президент отметил, что Киев обратился к Вашингтону с просьбой ускорить этот процесс.

РБК-Украина также писало, что, по словам министра обороны Германии Бориса Писториуса, Берлин способен удовлетворить дефицит ракет PAC-3 для Patriot. Он добавил, что для развертывания производства в Европе нужно официальное разрешение и лицензия от США.

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