Писториус: Германия может удовлетворить дефицит ракет для Patriot, нужно разрешение США

Германия продолжает переговоры со США о разрешении на производство в Европе ракет-перехватчиков PAC-3 к зенитно-ракетному комплексу Patriot. Есть первые успехи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Германии Бориса Писториуса, передает Financial Times.

Писториус о производстве ракет к Patriot

Министр заявил, что на прошлой неделе во время встречи с министром обороны США Питом Гегсетом в Вашингтоне поднял тему производства перехватчиков PAC-3 за пределами США.

"Мы четко дали понять… что предлагаем помочь удовлетворить огромный спрос, возникший на эти и другие американские системы, путем создания производственных линий в Европе и Германии", - говорит он.

Новое соглашение со США

Тогда же Писториус и Гегсет подписали заявление о намерениях по совместному производству американских систем вооружения в Европе.

Он отметил, что ракеты PAC-3 "в общих чертах" подпадают под действие этого соглашения. Однако необходимы дальнейшие переговоры.

"В конце концов, речь, конечно же, об интеллектуальной собственности. Речь также идет о том, согласятся ли на это Пентагон и Белый дом, а также сама компания", - уточнил Писториус.

Он выразил надежду на положительное решение этого важного вопроса.

Производство ракет Tomahawk в ФРГ

Германия также давит на США по поводу разрешения производить по лицензии на своей территории ракеты Tomahawk большой дальности.

Берлин заключил соглашение с Вашингтоном о закупке этих ракет. Это позволило бы военным наносить удары по России с немецкой территории.

Однако для поставки этого дефицитного вооружения существует длинный список ожидания.