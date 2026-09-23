Писториус: Германия может удовлетворить дефицит ракет для Patriot, нужно разрешение США
Германия продолжает переговоры со США о разрешении на производство в Европе ракет-перехватчиков PAC-3 к зенитно-ракетному комплексу Patriot. Есть первые успехи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Германии Бориса Писториуса, передает Financial Times.
Писториус о производстве ракет к Patriot
Министр заявил, что на прошлой неделе во время встречи с министром обороны США Питом Гегсетом в Вашингтоне поднял тему производства перехватчиков PAC-3 за пределами США.
"Мы четко дали понять… что предлагаем помочь удовлетворить огромный спрос, возникший на эти и другие американские системы, путем создания производственных линий в Европе и Германии", - говорит он.
Новое соглашение со США
Тогда же Писториус и Гегсет подписали заявление о намерениях по совместному производству американских систем вооружения в Европе.
Он отметил, что ракеты PAC-3 "в общих чертах" подпадают под действие этого соглашения. Однако необходимы дальнейшие переговоры.
"В конце концов, речь, конечно же, об интеллектуальной собственности. Речь также идет о том, согласятся ли на это Пентагон и Белый дом, а также сама компания", - уточнил Писториус.
Он выразил надежду на положительное решение этого важного вопроса.
Производство ракет Tomahawk в ФРГ
Германия также давит на США по поводу разрешения производить по лицензии на своей территории ракеты Tomahawk большой дальности.
Берлин заключил соглашение с Вашингтоном о закупке этих ракет. Это позволило бы военным наносить удары по России с немецкой территории.
Однако для поставки этого дефицитного вооружения существует длинный список ожидания.
Ранее РБК-Украина писало, что на встрече лидеров Украины и США в Нью-Йорке, на полях 81-й Генассамблеи ООН, стороны достигли определенного продвижения по лицензии Украины на производство ракет для системы ПВО Patriot.
Кроме того, американская компания Raytheon, производящая ракеты к зенитно-ракетным комплексам Patriot, готова к тому, чтобы их производили в Украине, заявил президент Украины Владимир Зеленский.