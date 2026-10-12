Зеленский: Украина не била по НПЗ после "перемирия" Трампа, а РФ атаковала 6 объектов

По словам президента, становится все более очевидно, что Россия не хочет соглашаться на предложенное США перемирие в сфере энергетики.

"Только сегодня россияне атаковали шесть энергообъектов в Украине. По всей стране ранены 33 человека", - подчеркнул он.

Зеленский отметил, что такая ситуация происходит, когда Россия видит перспективу увеличения прибыли для своей военной машины.

Отдельно президент в интервью Fox News подчеркнул, что Украина все еще готова к энергетическому перемирию с Россией, которое предлагают США.

"Но я не уверен, что Путин (российский диктатор Владимир Путин - ред.) готов, потому что даже после вчерашних заявлений президента об энергетическом перемирии Путин атаковал нашу газовую инфраструктуру", - сказал он

Глава украинского государства обратил внимание, что в течение ночи Украина не наносила удары по энергетическим объектам россиян.

"Мы не атаковали никаких энергетических объектов на территории России, потому что президент Трамп сказал, что между Украиной и Россией будет энергетическое перемирие. И мы не атаковали, но Россия атаковала наши газовые объекты, энергетическую инфраструктуру, инфраструктуру и другие объекты", - уточнил он.

Президент назвал такие удары россиян ответом Путина для Трампа.

"Энергетическое перемирие"

Напомним, вчера, 11 октября, президент США Дональд Трамп написал о том, что Украина и Россия якобы согласились прекратить удары по энергетическим объектам.