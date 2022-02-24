Зеленський: українці з бойовим досвідом мають прибути до центрів комплектації

Президент України Володимир Зеленський виступив з черговою заявою на тлі напади Росії. Він закликав усіх, у кого є бойовий досвід, приєднатися до захисту країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву.
"Кожен, у кого є бойовий досвід і може приєднатися до оборони України, повинен негайно прибути у відповідні центри комплектації. Міністерство внутрішніх справ залучає до захисту ветеранів", - заявив Зеленський
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українцям, які добровільно готові захищати країну, видадуть зброю, для цього слід записатися в територіальну оборону. Також Міністерство внутрішніх справ роздасть зброю ветеранам органів МВС.