Зеленський: українцям рано повертатися з-за кордону, фінальна фаза війни - найкривавіша

Президент Володимир Зеленський зазначає, що фінальна стадія війни є найскладнішою і кривавою. Він поки не може закликати українців повертатися з-за кордону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву під час спілкування з українськими студентами.

"Фінальна стадія найскладніша, найкривавіша, вона є. Ми не можемо відмежуватися і сказати: "Все, війна закінчилася". Я вам скажу відверто, що в Києві після деокупації Київської області є таке відчуття, що все, ніякої війни немає. До того моменту, коли не летять ракети", - сказав Зеленський.

Президент підкреслив, що люди бачать, що країна оживає і пообіцяв, що "так воно і буде".

"Я не можу сьогодні кричати "повертайтеся додому" всім, хто за кордоном, тому що війна не закінчилася. Це поки що вибір кожної людини", - підкреслив Зеленський.

Разом з тим він запевнив, що після завершення війни Україна приділятиме велику увагу питанню безпеки.