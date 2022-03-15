Зеленський: Україна не претендує на 5 статтю, бо для цього потрібна впевненість НАТО

"Україна не претендує на активізацію п'ятої статті НАТО. Ми завжди говоримо про те, що наше небо потрібно захищати так, як небо Альянсу, але ми розуміємо, що завжди є "але", якою буде відповідь члена Альянсу на Сході Європи, якщо вже вони звертаються про захист, якщо до них прилетять російські ракети, російські літаки",- заявив Зеленський.

Як відзначив президент, п’ята стаття (напад на члена Альянсу розглядається як напад на весь НАТО) не запрацює до тих пір, поки НАТО не припинить боятися. Тим часом Україна й надалі просить надати можливість самостійно захистити небо над країною.

"Отже, щоб запрацювала п'ята стаття, потрібна впевненість, що Альянс не побоїться відреагувати, що не буде самогіпнозу про Третю світову війну. Зараз цієї впевненості бути не може. Ми запропонували шлях для того, щоб Україна могла захистити своє небо самостійно. Ми робимо все для того, щоб отримати літаки та засоби ППО",- відзначив президент.