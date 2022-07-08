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Зеленський вказав на історичну помилку НАТО

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Київ, П'ятниця 08 липня 2022 13:18
Зеленський вказав на історичну помилку НАТО Фото: Зеленський вказав на історичну помилку НАТО (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

Неприйняття України в НАТО - історично помилкове рішення. Там завжди знаходили причину, чому Україна не може стати членом Альянсу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова президента Володимира Зеленського в інтерв'ю CNN.

"Для України завжди знаходили причину, чому нам там не бути, а Швецію і Фінляндію відразу прийняли. Рішення правильне, а щодо України рішення неправильне – історично помилкове", - сказав президент.

Зеленський зазначив, що світ допомагає Україні і фінансами, і зброєю. Західні країни багато роблять для нас, але було б простіше надати членство в НАТО.

"Що якщо Україна буде в НАТО, а Росія нападе? Ми не в НАТО, а Росія напала. Я не образливий, тому що це об'єднане рішення всіх членів НАТО. Але в будь-яких речах ти шукаєш коротку дистанцію до результату, а не навпаки. Зараз ми говоримо і про гарантії безпеки, і про зброю, і про фінансову підтримку. А просто можна об'єднавшись брати Україну в НАТО", - додав президент.

Український лідер підкреслив, що вдячний Альянсу за надання допомоги на останньому саміті, але якби цього не сталося - "це був би зовсім цинізм".

Нагадаємо, що лідери НАТО на саміті затвердили новий пакет допомоги для України.

Також альянс прийняв нову стратегію, в якій Росію визнали загрозою колективній безпеці.

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