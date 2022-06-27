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Санду відвідала Бородянку, Бучу та Ірпінь

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Київ, Понеділок 27 червня 2022 14:12
Санду відвідала Бородянку, Бучу та Ірпінь Фото: президент Молдови Майя Санду у Київській області (t.me/OleksiyKuleba)
Автор: Руслан Гаращенко

Президент Молдови Майя Санду в рамках візиту в Україну відвідала Бородянку, Бучу та Ірпінь, які майже півтора місяці були під окупацією російських військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Київської ОВА Олексія Кулеби.

"У Київську область приїхала президент Молдови Майя Санду. Вона відвідала Бородянку, Бучу та Ірпінь, щоб на власні очі переконатися у наслідках російської окупації українських територій", - написав він.

Нагадаємо, у понеділок, 27 червня, президент Молдови Майя Санду прибула в Україну з робочим візитом. Під час нього вона зустрінеться з українським лідером Володимиром Зеленським.

Як відомо, візит молдавського президента в Україну не анонсувався з міркувань безпеки.

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