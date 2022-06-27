Санду відвідала Бородянку, Бучу та Ірпінь
Фото: президент Молдови Майя Санду у Київській області (t.me/OleksiyKuleba)
Президент Молдови Майя Санду в рамках візиту в Україну відвідала Бородянку, Бучу та Ірпінь, які майже півтора місяці були під окупацією російських військ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Київської ОВА Олексія Кулеби.
"У Київську область приїхала президент Молдови Майя Санду. Вона відвідала Бородянку, Бучу та Ірпінь, щоб на власні очі переконатися у наслідках російської окупації українських територій", - написав він.
Нагадаємо, у понеділок, 27 червня, президент Молдови Майя Санду прибула в Україну з робочим візитом. Під час нього вона зустрінеться з українським лідером Володимиром Зеленським.
Як відомо, візит молдавського президента в Україну не анонсувався з міркувань безпеки.