Зеленский о соглашении с США по "редкоземам": мы все еще разговариваем

Соглашение о "редкоземах"

Напомним, США обсуждают с Украиной соглашение о стратегическом партнерстве. Его представил украинской стороне министр финансов США Скот Бессент, который на этой неделе посетил Украину.

Как сообщают СМИ, соглашение включает доступ США к стратегически важным редкоземельным металлам в Украине.

Украина должна была доработать проект соглашения. В украинской делегации в Мюнхене сообщили РБК-Украина 14 февраля, что Украина передала доработанный проект меморандума США.

В тот же день журналист Washington Post заявил, что США якобы предлагают, чтобы Украина передала права на половину редкоземельных минералов. По его словам, Владимир Зеленский отказался подписывать соглашение.

Издание NBC News также указывает, что у Трампа предложили Украине предоставить США 50% прав на редкоземельные металлы, но выразили готовность разместить американские войска для охраны ископаемых.

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