Зеленский об ударах по арсеналам РФ: делаем это благодаря нашему оружию

По его словам, точные удары принципиально меняют ситуацию и возвращают войну "домой в Россию". Он также назвал арсенал в Тихорецке значимым для оккупантов. Что касается базы в районе поселка Октябрський (Тверская область), то там были хранилища тактических ракет и управляемых авиабомб.

"… все, что Россия использует для террора против наших городов, наших позиций. И я хочу подчеркнуть: мы это делаем благодаря нашим способностям, нашему оружию - без тех средств, которые могут предоставить партнеры, которые могут значительно ускорить завершение этой войны благодаря уничтожению российского наступательного потенциала", - отметил Зеленский.

Он также добавил, что, если бы партнеры дали разрешение и достаточно ракет для ударов по территории России, ситуация значительно бы улучшилась. Эти вопросы будут обсуждаться на следующей неделе в рамках поездки в США и встреч с союзниками.

Что известно об очередных ударах

Сегодня украинские дроны атаковали еще два военных российских арсенала. Как заявили в Генштабе ВСУ, база "Тихорецк" входила в тройку крупнейших хранилищ боеприпасов и была одной из ключевых в логистической системе российских войск. В момент удара на территории арсенала находился очередной эшелон, который доставил не менее 2 000 тонн боеприпасов, в том числе из КНДР.

Кроме того, СБУ атаковала 23-й арсенал в районе населенного пункта Октябрьский в Тверской области. Как сообщили источники РБК-Украина, там хранилось артиллерийское и ракетное вооружение для оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер" и тактических ракетных комплексов "Точка-У".

Еще одной целью ночной атаки стал военный аэродром "Шайковка" в Калужской области. Там дислоцируются самолеты стратегической авиации ТУ-22М, которые регулярно запускают крылатые ракеты по Украине.