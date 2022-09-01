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Зеленський - учасникам Венеціанського кінофестивалю: РФ хоче, щоб світ зробив три помилки

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

У середу, 31 серпня, в Італії пройшла церемонія відкриття 79-го Венеціанського міжнародного кінофестивалю. Президент України Володимир Зеленський звернувся до учасників та гостей фестивалю з промовою про Україну та війну, яку Росія веде вже 189 днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення Зеленського.

Він закликав діячів культури не бути байдужими до війни, яку розв'язала Росія. До учасників фестивалю він звернувся зрозумілою для них мовою кіно.

"Ця історія-поза конкурсом і поза людяністю і здоровим глуздом. Хоррор тривалістю не 120 хвилин, а 189 днів. 189 днів війни, яка йде в Україні і від якої нібито втомилися Європа і світ. Так говорить Росія. Цього хоче Росія. Примітивний сюжет в трьох актах, щоб світ зробив три драматичні помилки: звик до війни, змирився з війною, забув про війну", - розповів Зеленський.

Нагадаємо, в травні президент України Володимир Зеленський виступив по відеозв'язку на Каннському кінофестивалі. Учасники заходу аплодували стоячи.

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Володимир Зеленський