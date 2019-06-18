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Зеленський переконаний у продовженні контракту з транзиту газу через Україну


Президент заявив, що Україні "ніхто не буде викручувати руки"

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що контракт по транзиту газу через Україну буде продовжений. Про це він заявив на брифінгу з канцлером Німеччини Ангелою Меркель у Берліні.

За словами Зеленського, Україні "ніхто не буде викручувати руки".

"Для нас важливо, і я почув підтвердження від фрау Меркель, щоб наша газотранспортна система була заповнена газом. Що стосується ризиків... Ви знаєте, що у нас закінчується контракт у кінці цього року, ми ведемо переговори. І я думаю, що найближчим часом наші групи сядуть... і ми домовимося. І ніхто Україні не буде викручувати руки", - підкреслив президент України.

Як писало РБК-Україна раніше, представник федерального уряду Німеччини Штеффен Зайберт заявив, що німецька влада наполягає на продовженні газового транзиту через територію України. За його словами, продовження ролі України як транзитної держави є необхідністю.

Нагадаємо, в Росії заявили, що не зупинятимуть транзит газу через Україну в 2020 році. Заступник міністра закордонних справ Росії Олександр Панкін заявив, що умови нового контракту між "Газпромом" і "Нафтогазом" повинні бути прийнятними для Москви.

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