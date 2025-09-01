ua en ru
Пн, 01 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Убийство Парубия Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Зеленский на этой неделе собирает Ставку: темы - отопительный сезон и ПВО

Украина, Понедельник 01 сентября 2025 11:42
UA EN RU
Зеленский на этой неделе собирает Ставку: темы - отопительный сезон и ПВО Фото: Рустем Умеров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

На этой неделе в рамках Ставки верховного главнокомандующего планируется рассмотрение ключевых вопросов энергетической безопасности и защиты критической инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Facebook.

По его словам, соответствующие поручения уже дал президент Владимир Зеленский. "Контролируем выполнение", - отметил Умеров.

В фокусе заседания

Среди главных вопросов, которые вынесут на обсуждение:

  • обеспечение Украины газом, топливом и электроэнергией, в частности реализация договоренностей с партнерами;
  • готовность критической инфраструктуры;
  • защита от российских ракетных и дроновых атак, а также обеспечение подразделений ПВО необходимыми ресурсами.

Технологическая Ставка

Умеров добавил, что в ближайшее время планируется проведение отдельной Технологической Ставки. На ней рассмотрят вопросы усиления украинских войск новыми средствами обороны.

"Готовим формат Технологической Ставки, на которой проработаем вопрос обеспечения наших войск надежными средствами - от систем противодействия "шахедам" до средств дальнобойного ответа агрессору. Украинские ответы России должны ощущаться больше", - заявил секретарь СНБО.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия пытается сорвать подготовку к зиме, атакуя энергетическую инфраструктуру.

Из-за обстрелов Россией газовой инфраструктуры Украина уменьшила добычу газа. Украина в этом году будет вынуждена импортировать большой объем газа из Европы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Рустем Умеров
Новости
Появились первые фото подозреваемого в убийстве Андрея Парубия
Появились первые фото подозреваемого в убийстве Андрея Парубия
Аналитика
Деньги на старость. Что будет с пенсиями в Украине и почему лучше копить самим
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Деньги на старость. Что будет с пенсиями в Украине и почему лучше копить самим