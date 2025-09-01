Зеленский на этой неделе собирает Ставку: темы - отопительный сезон и ПВО

На этой неделе в рамках Ставки верховного главнокомандующего планируется рассмотрение ключевых вопросов энергетической безопасности и защиты критической инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Facebook.

По его словам, соответствующие поручения уже дал президент Владимир Зеленский. "Контролируем выполнение", - отметил Умеров. В фокусе заседания Среди главных вопросов, которые вынесут на обсуждение: обеспечение Украины газом, топливом и электроэнергией, в частности реализация договоренностей с партнерами;

готовность критической инфраструктуры;

защита от российских ракетных и дроновых атак, а также обеспечение подразделений ПВО необходимыми ресурсами. Технологическая Ставка Умеров добавил, что в ближайшее время планируется проведение отдельной Технологической Ставки. На ней рассмотрят вопросы усиления украинских войск новыми средствами обороны. "Готовим формат Технологической Ставки, на которой проработаем вопрос обеспечения наших войск надежными средствами - от систем противодействия "шахедам" до средств дальнобойного ответа агрессору. Украинские ответы России должны ощущаться больше", - заявил секретарь СНБО.