Зеленский на этой неделе собирает Ставку: темы - отопительный сезон и ПВО
На этой неделе в рамках Ставки верховного главнокомандующего планируется рассмотрение ключевых вопросов энергетической безопасности и защиты критической инфраструктуры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Facebook.
По его словам, соответствующие поручения уже дал президент Владимир Зеленский. "Контролируем выполнение", - отметил Умеров.
В фокусе заседания
Среди главных вопросов, которые вынесут на обсуждение:
- обеспечение Украины газом, топливом и электроэнергией, в частности реализация договоренностей с партнерами;
- готовность критической инфраструктуры;
- защита от российских ракетных и дроновых атак, а также обеспечение подразделений ПВО необходимыми ресурсами.
Технологическая Ставка
Умеров добавил, что в ближайшее время планируется проведение отдельной Технологической Ставки. На ней рассмотрят вопросы усиления украинских войск новыми средствами обороны.
"Готовим формат Технологической Ставки, на которой проработаем вопрос обеспечения наших войск надежными средствами - от систем противодействия "шахедам" до средств дальнобойного ответа агрессору. Украинские ответы России должны ощущаться больше", - заявил секретарь СНБО.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия пытается сорвать подготовку к зиме, атакуя энергетическую инфраструктуру.
Из-за обстрелов Россией газовой инфраструктуры Украина уменьшила добычу газа. Украина в этом году будет вынуждена импортировать большой объем газа из Европы.