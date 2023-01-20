Зеленский: этот "Рамштайн" нас укрепил, но за танки еще нужно побороться

"Сегодняшний "Рамштайн" укрепит нашу стойкость. Партнеры принципиальны в своем отношении - они будут поддерживать Украину, сколько это необходимо для нашей победы. Да, еще придется побороться за поставки современных танков, но ежедневно мы делаем сильнее очевидность безальтернативности того, что решение по танкам должно быть принято", - заявил он.

Отметим, что сегодня на авиабазе "Рамштайн" в Германии прошла восьмая встреча по обороне Украины. Министр обороны Алексей Резников заявил, что для Украины приоритетом остается наступательное вооружение и ПВО.

Однако по результатам заседания так и не было принято совместное решение о предоставлении Украине немецких танков "Леопард". Глава Минобороны Германии Борис Писториус сказал, что в "Рамштайне" были голоса "за" и "против" этого решения, но также пообещал пересмотреть запасы танков страны.

Напомним, ранее глава объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли рассказал, что поможет Украине освободить как можно больше территорий в текущем году.

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