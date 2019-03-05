Посол США закликала Раду зняти депутатську недотоканність

Фото: Марі Йованович (РБК-Україна)

Йованович вважає, що це рішення повинні підтримати на наступній сесії ВР

Верховна рада повинні проголосувати за зняття недоторканності з народних депутатів. Про це повідомила надзвичайний та повноважний посол США в Україні Марі Йованович, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Йованович, депутати повинні підтримати зняття недоторканності уже на наступній сесії (восени 2019 року, - ред.).

"Вже десятиліттями обговорюють, депутати, які мають імунітет від переслідування, вони мають зняти недоторканість. На наступній сесії Верховної ради це за мають проголосувати", - повідомила Йованович.

РБК-Україна писало, що у Верховній раді України нинішнього скликання немає достатньої кількості голосів для скасування депутатської недоторканності. За словами нардепа від Радикальної партії Ігоря Попова, в парламенті немає підтримки в 300 голосів, необхідних за зняття депутатської недоторканності.

Раніше повідомлялося, що ключовим законопроектом щодо скасування недоторканності є президентський, який передбачає, що з 1 січня 2020 року у нардепів не буде "імунітету". В кінці вересня 2018 року нардепи 274 голосами підтримали продовження роботи над проектом після того, як його схвалив Конституційний суд.