Зеленский: нужно думать о множественном гражданстве, но не сейчас

В Украине нужно рассматривать вопрос множественного гражданства. В таких предложениях нет ничего плохого.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию президента Украины Владимира Зеленского.

Президент подчеркнул, что Украина должна защищать всех своих граждан, в том числе и тех, кто за границей.

По его мнению, большинство украинцев вернется на Родину после того, как будет усилена противовоздушная оборона. Также на это будет влиять уменьшение поддержки европейских стран. Они продолжат помощь тем, кому очень сложно, но для тех, кто трудоустроен, ее будет меньше.

"Наверное, нужно думать о множественном гражданстве, не уверен, что сейчас. Соответствующий закон есть и в странах ЕС, а мы в ближайшем будущем там будем. Я не вижу плохого в таких предложениях. О множественном гражданстве я говорил еще до начала полномасштабной войны", - заявил Зеленский.

Множественное гражданство

Напомним, еще в 2021 году Зеленский внес в Раду законопроекты, которыми предлагается узаконить двойное гражданство. Эти инициативу так и не поддержали.

При этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба недавно заявил, что он поддерживает введение множественного гражданства в нашей стране.

По его словам, в этом вопросе также нужно предусмотреть исключения.